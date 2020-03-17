Все новости на карте

Школьники Алтайского края уходят на весенние каникулы с 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в министерстве образования края.

«Весенние каникулы начнутся раньше, 20 марта. До начала и после завершения каникул родители вправе самостоятельно определить, отправлять ребенка в школу или нет. Достаточно уведомить руководство школы — и детям обеспечат дистанционное обучение», — сказали в ведомстве.

Переход на дистанционные формы обучения еще находится в стадии обсуждения, подчеркнули в министерстве. Пока руководителям образовательных организаций рекомендовали усилить меры профилактики.

«Во всех дошкольных и школьных учреждениях, колледжах и вузах усилены меры профилактики и дезинфекции учреждений. За ними остается право индивидуально принимать решение о переходе на дистанционное обучение. Введение дистанционного обучения по всему краю будет зависеть от степени распространения коронавируса и готовности образовательных организаций», — отмечают в ведомстве.

На данный момент в крае нет заболевших коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Экспресс-тесты на коронавирус появятся в Москве в апреле