Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 511 человек, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

«Коронавирус подтвердился у 21 жителя Кош-Агачского района, шести жителей Горно-Алтайска и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 511 случаев заболевания», — говорится в сообщении.

274 человека заболели в Кош-Агачском районе, 118 — в Горно-Алтайске, 30 — в Улаганском районе, 28 — в Майминском районе, 27 — в Турочакском районе, 13 — в Онгудайском районе, 10 — в Усть-Коксинском районе, по четыре — в Шебалинском и Усть-Канском районах, два — в Чемальском районе, один — в Чойском районе.

«Выздоровели 17 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Улаганского районов. По данным на утро 24 июня, 207 человек выписаны из медучреждений», — уточняют оперштаб.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 32 676 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1 297 человек.

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