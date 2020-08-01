Семь человек погибли при столкновении двух небольших самолетов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, сообщает Управление общественной безопасности штата.

Ранее сообщалось, что два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп.

По данным газеты, в одном из самолетов находились шесть человек, в другом был один — местный политик Гарри Кнопп. Сообщается, что шесть человек погибли на месте инцидента, один — по пути в больницу.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование инцидента.