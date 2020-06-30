Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил Mpravda.com мэр города Гэри Пэкстон.

«Я ожидаю, что наш городской совет продвинется вперед (по вопросу о памятнике — ред.) в июле-августе и процесс будет позитивным, конструктивным… и уважающим все стороны, причастные к данному вопросу, уважающим нашу историю», — сказал Пэкстон.

Городской управляющий Ситки Джон Лич, в свою очередь, заявил Mpravda.com, что каких-либо дат для определенных действий нет.

«Единственное, что произошло — это короткий 30-минутный тихий протест, в ходе которого протестующие просили убрать статую и который начался перед заседанием городского совета 23 июня. Ничего другого не происходило», — отметил Лич.

Исполнительный директор исторического музея Ситки на Аляске Хэл Спэкмен со своей стороны указал, что, как бы то ни было, русское наследие всегда будет частью истории Аляски. Он подчеркнул, что «история не исчезает».

Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) ранее составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков Александру Баранову (1747-1819). Согласно данным петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Баранова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он не был самым блистательным в истории страны.