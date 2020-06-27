Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Крупная авиационная катастрофа произошла недалеко от Анкориджа 22 ноября 1952 года. Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт. В результате погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа. На тот момент останки погибших не удалось извлечь, и самолет вместе постепенно сполз к подножию горы, где в конечном счете врос ледника. О катастрофе не вспоминали, пока военно-учебная миссия не обнаружила на леднике желтый спасательный плот. В 2012 году начались работы по прочесыванию ледника в поисках человеческих останков и обломков.

Среди вещей, найденных в этом месяце на леднике Колони, где продолжаются ежегодные поиски останков людей и обломков разбившегося самолета, были фигурка Будды, летный костюм, несколько трехцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

Как сообщили в пятницу военные на пресс-конференции на объединенной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже, цель состоит в том, чтобы идентифицировать и вернуть родственникам останки всех находившихся на борту C-124. Они стремятся опознать как можно больше жертв авиакатастрофы, пока обломки самолета не попадут в озеро Джордж.

К настоящему моменту были идентифицированы останки всех, кроме девяти находившихся на борту. Глава отдела планирования и обеспечения готовности в управлении похоронных действий военно-воздушных сил на авиационной базе ВВС в Довере Шелби Йоакум не исключила, что на поиски осталось лишь несколько лет.