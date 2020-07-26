Акции протеста прошли в нескольких городах Израиля, более десяти человек были задержаны, один получил ранения.

Как пишет издание Haaretz, более пяти тысяч человек вышли в субботу вечером на акцию протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Кроме того, протесты прошли в Тель-Авиве и Кейсарии возле дома главы кабмина.

По данным пресс-службы полиции, после завершения акции не все ее участники добровольно разошлись. СМИ заявляют, что полиция использовала водомёты.

«Полиция задержала 12 подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на других демонстрантов», — сообщила пресс-служба касательно акции протеста в Иерусалиме.

В свою очередь издание Jerusalem Post сообщает, что на одного из демонстрантов в региональном совете Шаар-ха-Негев напали с ножом, он получил лёгкие ранения.