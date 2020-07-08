У кого больше, рельефнее, необычнее?

Кураторы музеев вновь устроили тред-соревнование. На этот раз они решили показать самые красивые попы из своих коллекций. Нарисованные, высеченные из камня — неважно.

Соревнование запустил Йоркширский музей в Великобритании. «Время для баттла кураторов! Сегодняшняя тема — лучшие музейные попы». Эстафету подхватили художественные музеи, галереи, музеи зоологии. На баттл присылали фото из древних книг, снимки картин, рекламных плакатов, статуй. Попали в тред попы насекомых, например шмеля, и морских обитателей — голотурии (морского огурца).















«Эта потрясающая мраморная римская статуэтка изображает атлета на пике формы. Возможно, она стояла в доме одного из богатых жителей города. Кто-то откусил от него?» Фото: Йоркширский музей, Великобритания

Попа Зевса Фото: Музея Эшмола, Великобритания

Геркулес. Вид сзади Фото: «Собрание Уоллеса», Великобритания

Неназванные попы, за которыми ухаживают Фото: Национальный фонд Великобритании

В спор вклинились городские скульптуры

«Как насчет ягодиц борца сумо? Они нарисованы Хокусаем!» Фото: Мемориальный музей искусства укие-э Ота, Япония

Пушистая попа шмеля Фото: Зоологический музей в Лондоне

К марафону поп подключились и немузейные работники, отправив фото уличных скульптур.

Кураторы музеев уже запускали тред с самыми жуткими экспонатами вроде отрезанной ноги и маски чумного доктора.