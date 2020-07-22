Музейные сотрудники не знают, что это за вещи.

Музей науки в Лондоне попросил помощи: сотрудникам необходимо выяснить, для чего использовались вещи из коллекции. Некоторые выглядят странно и непонятно, так что хранители фондов теряются в догадках, для чего они нужны.

Как пишет The Guardian, многие из странных артефактов были выявлены при транспортировке 300 000 предметов из Блайт-Хауса в центр коллекций Музея науки в Уилтшире. В это время все они были сфотографированы, а сотрудникам надо было составить для них описание. Это и вызвало затруднение. Выяснить, для чего использовались некоторые из предметов, пытаются с 2018 года.





















Иногда музейным работникам приходилось проводить целое расследование. Предназначение экспоната выявляли по соседним с ним предметам в тот момент, когда его обнаружили. Так, например, удалось узнать, как работают китайские ароматические часы. Благовония в ящичках находились в лабиринтах на дорожках. Каждая из них была рассчитана на определенное время горения.

«В ряде случаев наши специалисты зашли в тупик, поэтому было бы здорово, если бы к нам подключились другие люди и помогли нам распутать эти загадки», — рассказала хранительница коллекции Джессика Брэдфорд.

Если у вас возникли догадки, напишите о них музею по почте info@sciencemuseum.ac.uk или в Twitter.