Музеи, кинотеатры и театры могут снова открыться в бразильском Сан-Паулу — самом населенном городе Южной Америки — в конце июля, следует из обновленного плана по смягчению противоэпидемических мер, который представил в пятницу губернатор одноименного штата Жоау Дориа.

В плане указывается, что регионы штата, которые остаются «в течение 28 дней подряд на желтом этапе, также смогут вновь открыть с ограничениями учреждения культуры, такие как музеи, библиотеки, кинотеатры, театры и зрительные залы», пояснил Дориа на пресс-конференции.

Правительство штата разработало поэтапный план оживления экономической деятельности. Каждый из этапов обозначен цветом — красным, оранжевым, желтым, зеленым и синим.

Первоначально данные культурные учреждение должны были вернуться к работе только на синем этапе, когда эпидемия была бы под полным контролем. Однако обсуждения с представителями сектора, который сейчас испытывает серьезные экономические трудности, привели к принятию властями решения перенести открытие на более ранний срок в районах с более стабильной ситуацией.

Если не возникнет никаких неблагоприятных обстоятельств, Сан-Паулу завершит 27 июля четыре недели нахождения на желтом этапе, а значит, в этот день уже можно будет вновь открыть кинотеатры, музеи и театры. Однако окончательное решение будет принято мэрией.

При этом надо будет обеспечить максимальную вместимость в 40%, расстояние между креслами, сокращенное рабочее время, предварительную онлайн-покупку билетов и другие нормы безопасности во избежание заражений.

А такие крупные культурные мероприятия, как концерты, будут проводиться, только когда в городах в течение четырех недель подряд будет зеленый этап.

Смягчение противоэпидемических мер в штате Сан-Паулу происходит с разной скоростью: столица штата и ее пригород находятся на более продвинутом этапе благодаря лучшей ситуации в области здравоохранения.

В Бразилии выявлены 1 539 081 случай заболевания коронавирусной инфекцией (+42 223 за сутки), скончались 63 174 человека (+1290). Страна занимает второе место в мире по числу больных COVID-19 и умерших от него.