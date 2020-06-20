Борьба за возвращение из Великобритании скульптур Парфенона усиливается, Британскому музею пора доказать, что он не является колониальной музейной организацией 19 века, заявила министр культуры Греции Лина Мендони на пресс-конференции по случаю 11-летия музея Акрополя.

Залы музея готовы принять все скульптуры Парфенона, заявил президент музея Акрополя Димитрис Падермалис.

Новое здание музея было открыто 20 июня 2009 года, его строительство считалось обязательным условием в кампании по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Британского музея, незаконно вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином. До этого Британия заявляла, что Греция не в состоянии обеспечить достойные условия хранения мрамора Парфенона.

Музей Акрополя является самым посещаемым музеем в Греции. В экспозиции на площади 14 тысяч квадратных метров представлены около четырех тысяч экспонатов.

На пресс-конференции было объявлено о новом этапе в отношениях между музеями Греции, а Падермалис рассказал о новых экспонатах и изменениях в музее Акрополя за последний год.

Борьба усиливается

Министр культуры и спорта Лина Мендони начала пресс-конференцию с объявления о «высоко символичном» знаменательном шаге – предстоящей передаче из Национального археологического музея в музей Акрополя фрагмента скульптуры мужской головы с северного фриза Парфенона. Сейчас этот фрагмент представлен в Археологическом музее на выставке «За это мы боролись», посвященной революции 1821 года.

«Этот жест символичен. Таким образом, мы хотим подчеркнуть огромное значение, которое мы придаем возвращению скульптур Парфенона на место их рождения и их воссоединению со скульптурами, выставленными в музее Акрополя. Сегодня, по случаю одиннадцатого дня рождения музея Акрополя, мы, по сути, начинаем новые отношения между публичными музеями страны. Этот фрагмент является очень важным экспонатом Национального археологического музея. Но он приобретает совершенно иной смысл, когда воссоединится и найдет свое первоначальное место на фризе», — сказала министр.

«Этим шагом мы хотим показать, что нам нужен, по крайней мере, для государственных музеев, другой менталитет. Культура сотрудничества, культура отсутствия собственности, отсутствия собственности на находки и предметы, которые могут находиться в другом музее», — сказала Мендони.

По ее словам, требования Греции о возвращении скульптур Парфенона из Британского музея находят все большую поддержку в мире.

«Сегодня на международном уровне усиливается борьба за возвращение скульптур при поддержке специальных научных комитетов по всему миру. Сейчас настало время для Британского музея доказать, что он уже не колониальная музейная организация 19 века, но что он приспосабливается к международным требованиям и к кодексам этики, которые сегодня касаются возвращения похищенных или контрабандных, а следовательно, незаконно приобретенных культурных ценностей», — сказала министр.

Мендони сказала, что музей Акрополя «на острие борьбы за возвращение» скульптур Парфенона.

Президент музея Акрополя профессор Димитрис Падермалис поблагодарил министра за возвращение экспоната из Археологического музея.

«Это часть номер 29 из фриза», — сказал президент музея.

«Зал Парфенона был построен таким образом, чтобы все было готово к возвращению (скульптур), потому что мы всегда оптимистично настроены, что это может произойти. Это очень большой шаг, который вы предлагаете. Это новый способ сотрудничества между музеями греческого государства», — сказал он.

Два Акрополя в одном музее

Падермалис сказал, что основная цель музея на ближайшие годы — обновление экспозиции и обогащение презентации двух великих храмов Акрополя.

«Под крышей музея Акрополя находятся два Акрополя — архаический и классический. У архаики в течение 50 лет и более был только один храм, который мы называем Гекатомпедон или «про-Парфеноном». Мы все знаем большой фронтон с двумя львами, разрывающими быка, но мы не понимаем ни размера храма, ни его значения. Вот почему мы выставили в сотрудничестве с Службой сохранения памятников Акрополя три рельефа и метопу из этого храма. Посетитель, сравнивания их с другими экспонатами, выставленными в музее, понимает размер храма: три рельефа имеют высоту 140 сантиметров, а остальные обычно всего 40 сантиметров», — сказал профессор.

Он сообщил, что в музее выставлена также «любовная надпись», оставленная на развалинах древнего храма.

«Без архаического Акрополя невозможно воспринимать классический Акрополь и его классические памятники. Это храм, который сожгли персы», — сказал президент музея.

По его словам, музей подготовит выставку о пожаре в Акрополе в связи с 2500-летием битвы при Фермопилах и битвы при Саламине.

Музей освежился

Падермалис сообщил, что закрытие музея 14 марта из-за пандемии было «сильным ударом».

«Мы не закрывались на столько дней, но мы использовали это время для увеличения посещаемости. Посетитель – наша главная цель. Наша цель — передать знания, показать содержание музея», — сказал он.

По его словам, до конца февраля посещаемость была на уровне прошлого года, но в начале марта она упала – со 147 тысяч в марте 2019 года до 26 тысяч за две первые недели марта 2020 года.

«Конечно, это был шок, когда вместо обычных шести тысяч посетителей в день в первый день после возобновления работа (15 июня) пришли 137 человек, во второй день 214, и в третий день 130. Но мы уверены, что постепенно их количество вырастет», — сказал он.

По его словам, с июня 2019 года по март этого года музей посетили 1 283 125 посетителей.

Президент музея отметил, что в течение месяцев, когда музей оставался закрытым, была проведена полная уборка.

«Музей «освежился». Музей не должен напоминать большую антикварную лавку. Музей должен быть свежим. И мы одновременно обновили часть экспонатов, чтобы вернувшийся посетитель увидел новые вещи, ощутил роль, которую экспонат сыграл в историческом пространстве», — сказал Падермалис.

Кроме того, в зале архаических скульптур были установлены некоторые скульптуры, например копия знаменитой Коры из Лионского музея. Она состоит из двух больших частей, одна находится в Лионском музее, а другая в музее Акрополя.

Он сообщил также, что в музее были установлены новые современные светильники LED, освещение которых близко к естественному свету.

«Кариатиды и другие скульптуры теперь купаются в свете почти таком же, как естественный, который подчеркивает все их величие, их небольшие, но ценные детали. А детали это главная тайна древней скульптуры», — сказал Падермалис.

Он заявил также, что для музея очень важны цифровые технологии.

«Мы не относимся к тем, кто замещает или заменяет настоящий музей. Опыт посещения нельзя заменить ничем. Но можно увидеть, какой видел скульптуру человек 2,5 тысячи лет назад. Мы используем цифровые технологии, чтобы показать то, что нельзя увидеть простым глазом», — сказал президент музея.

Мрамор Парфенона

Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение – фирман визиря на их вывоз.

Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур — лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.