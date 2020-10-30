Вирус постоянно мутирует и изменяется, мутации происходят даже внутри человеческого организма. Об этом заявил руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, комментируя информацию о появлении новых штаммов коронавируса.

«Среди вируса выбираются наиболее жизнеспособные формы. Все остальные, мы о них даже не узнаем, потому что их нет возможности определить, потому что они канули в Лету», — сказал ученый в эфире «Радио КП».

Он отметил, что сейчас выявляются наиболее доминирующие штаммы коронавируса, где есть консенсусная последовательность приобретенных мутаций.

Волчков уверен, что разработанные вакцины будут эффективны и против мутировавших вирусов, потому что изменения происходят в рамках одного и того же вируса.

«Он не настолько драматично изменился, как нам пытаются донести СМИ. Вакцина вполне способна с ним справляться. При данной скорости мутации она сможет с ним справляться еще пару лет», — заверил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ученые из Швейцарии и Испании определили, что новый вид коронавируса, впервые выявленный у испанских сельскохозяйственных рабочих этим летом, распространился по большей части Европы и теперь является причиной большинства новых случаев COVID-19 сразу в нескольких странах.