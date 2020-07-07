Международный уголовный суд (МУС) согласился отправить группу для расследования действий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в городе Тархуна и ливийской столице Триполи, заявило министерство иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В конце июня глава правящего в Триполи ПНС Файез Саррадж призвал МУС срочно направить в Ливию команду специалистов для расследования действий ЛНА. Ранее ПНС утверждало, что в Тархуне, контроль над которой оно установило после ухода из города Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, якобы обнаружены массовые захоронения.

«Международный уголовный суд поприветствовал просьбу главы Президентского совета (ПНС) Файеза Сарраджа и согласился отправить группу для расследования и изучения преступлений формирований (ЛНА) Хафтара в Тархуне и на юге столицы Триполи», — говорится в заявлении МИД ПНС в Facebook.

«Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда ожидает, что миссия группы начнется во второй половине июля, и подчеркивает необходимость сотрудничества с ливийскими властями», — отмечается в заявлении.

Mpravda.com пока не располагает комментарием МУС.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Международный уголовный суд (МУС) был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута. В компетенции суда — рассмотрение преступлений против человечности, военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид. Крупнейшие страны мира, в частности США, Китай и Россия, не признают МУС и отказываются с ним сотрудничать.