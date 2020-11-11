Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам», — сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

Он отметил, что для решения этой проблемы обсуждается инициатива создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний.