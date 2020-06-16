Около 183 тыс. коек для приема пациентов с COVID-19 на сегодняшний день развернуто в России, при этом примерно 27% из них свободны. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

По его словам, в эти цифры не входят вернувшиеся к нормальному режиму работы. Это те койки, которые непосредственно могут принять пациентов. «Фактически сегодня больше 17% реанимационных коек не задействовано было», — отметил Мурашко.

По мнению президента России Владимира Путина, страна выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. 49 регионов страны приступили к снятию ограничений, введенных из-за инфекции.

В общей сложности за время пандемии в России зафиксировано 545 458 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели 294 306 человек.

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