Как отметил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, ситуация с коронавирусом в нашей стране остается напряженной. При этом он отметил, что в последнюю неделю фиксируется снижение числа «активно болеющих» — на 4%.

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Ранее Мурашко заявил, что общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и с внебольничными пневмониями составляет 1,1 миллиона.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России ситуация стабилизируется. Коэффициент распространения инфекции меньше единицы наблюдается в 77 регионах.

ВОЗ 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Через неделю китайские власти установили, что возбудителем заболевания является вирус SARS-CoV-2, его назвали COVID-19. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку пандемией.

Россияне старше 60 лет должны привиться как можно скорее, считает российский вирусолог и инфекционист Николай Малышев.

В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. В ней используются препараты «Спутник V» Центра им. Гамалеи (Москва) и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Нас ждёт и третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Это не прогноз, а результат исторического анализа, ведь COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.