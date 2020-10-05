Как сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России появится новый порядок оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

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— Порядок уже подготовлен, на этой неделе планируется обсуждение. В ближайшие недели его выпустим, — отметил министр.

По его словам, речь идет о лицензионных требованиях, которые в первую очередь предоставляют обязательный формат структурных подразделений (а не рекомендуемый), оснащение их оборудованием, а также использования определенных медицинских технологий.

Мурашко отметил, что большое количество КТ-исследований легких, которые проводили во время пандемии, помогли выявить множество онкологических заболеваний.

Борьба с раком является одной из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение». За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей.

Ранее министр сообщил, что смертность от злокачественных новообразований с января по июнь текущего года снизилась на 5 процентов по сравнению с 2019 годом.

Самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.