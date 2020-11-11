Производители запускают массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что препарат вышел в гражданский оборот и начал распространяться по регионам.

«Промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Как сообщалось ранее, промежуточные результаты исследования «Спутника V» показали, что его эффективность составляет 92%. Оценка проводилась среди более чем 16 тыс. добровольцев.

Мурашко назвал эту вакцину эффективным средством для остановки распространения COVID-19, а директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовую вакцинацию можно начинать в течение ближайших недель.