Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 могут столкнуться с поражением сердца.

По его словам, те, кто перенёс COVID-19, нуждаются в реабилитации. Он добавил, что у таких пациентов «наиболее уязвимыми органами и системами стали лёгкие».

«Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, миокардиты у переболевших людей», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что переболевшим коронавирусом на начальном этапе не рекомендуются физические нагрузки в связи с истощением организма.

Ранее Мурашко сообщил, что в российских больницах находятся 112 тысяч больных коронавирусом.