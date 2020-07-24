Определенные переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в страны Шанхайской организации сотрудничества идут, они будут продолжены после регистрации вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В рамках международного взаимодействия сегодня идут определенные переговоры, и они будут продолжены, в первую очередь после того, когда вакцина будет уже зарегистрирована. Тогда будет более активное взаимодействие, сейчас идет в том числе параллельно подготовительный этап для масштабирования производства. Хотел бы подчеркнуть, что поскольку это новая вакцина, то мы планируем такой поэтапный ввод ее», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос Mpravda.com ведутся ли переговоры со странами ШОС о поставках российской вакцины.

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