Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассчитывает, что на территории страны будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавирусной инфекции.

«Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По его словам, клинические испытания вакцин проходят в штатном режиме.