Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассчитывает, что на территории страны будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавирусной инфекции.
«Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдет чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
По его словам, клинические испытания вакцин проходят в штатном режиме.
«Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная. И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо», — сказал он.