Глава МинздраваМихаил Мурашко призвал россиян выиграть время до массовой вакцинации от коронавируса, ограничив социальную активность и соблюдая профилактические меры. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Мурашко, в соблюдении введенных мер заключается «большая надежда», кроме того, они помогут гражданам избежать проблем со здоровьем. Он добавил, что необходимо прийти к варианту, при котором вакцина будет доступна для всех.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнаьтев рассказал, что массовая вакцинация препаратом «Спутник V» в России может начаться в конце ноября и декабре.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, ее разработал российский центр имени Гамалеи. Первыми препарат получат граждане из группы риска и медики. Препарат сделан на основе другого аденовируса со встроенным геном коронавируса, за счет которого в клетках возникает белок — он вызывает иммунитет и способствует развитию антител.

В России разработаны еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и препарат от центра имени Чумакова. У «ЭпиВакКороны» нет биологического агента, она содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, помогающих иммунной системы отреагировать на частицы коронавирус. Разработка центра Чумакова — цельновирионная, в ней используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.