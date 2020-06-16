Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 16 июня, призвал носить маски на улице и в помещении для профилактики коронавирусной инфекции.

«Носить. При таком формате <…>, когда большая скученность людей, когда все-таки вариант дистанцирования минимален, все-таки нужно пользоваться», — сказал он в эфире программы «Док Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос о том, нужно ли носить маски на улице.

При этом ношение маски в помещении, по словам Мурашко, обязательно.

Кроме того, министр выразил мнение, что говорить о полном снятии всех ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил, что детям до семи лет необязательно носить маску, главное — это соблюдение социальной дистанции.

По состоянию на 16 июня в России выявлено 545 458 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 7284 летальных исходов, выздоровели 294 306 человек.

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