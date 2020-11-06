Антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции не нужны, их назначение может быть опасным, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции в прямую, использовать антибиотикотерапию (нужно) только при осложнении, при легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным», — сказал Мурашко в эфире Первого канала.

В регионах из аптек исчезают противовирусные препараты и антибиотики

Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.