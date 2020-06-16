Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года. Такое мнение высказал во вторник, 16 июня, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться, думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять (ситуацией)», — заявил он в эфире Первого канала.

Мурашко подчеркнул, что важным условием для снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. По его словам, должно быть от 35 до 60% переболевших.

Министр также отметил, что бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает, но симптомы могут не совпадать с теми, которые чаще всего связаны с респираторными заболеваниями.

«При коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении», — подчеркнул министр.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оставшиеся ограничения по коронавирусу в столице не будут сняты раньше середины июля.