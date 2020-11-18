Среди госпитализированных с коронавирусом 10% находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Среди госпитализированных 10% это пациенты тяжелые, требующие интенсивного наблюдения. В целом на искусственной вентиляции легких сегодня занято около 5 тысяч коек. Пациенты, которые находятся на неинвазивной вентиляции легких или под наблюдением, в целом от реанимационных коек занимают 20%», — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.