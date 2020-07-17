Мумия размером с ребенка возрастом около 3 тысяч лет, которая на протяжении долгого времени была частью коллекции Израильского национального морского музея в городе Хайфа, оказалась имитацией из грязи и зерна, сообщает газета Daily Mail.

Сообщается, что египетский саркофаг в виде бога Осириса с «мумией» и еще один небольшой саркофаг, которым около трех тысяч лет, долгое время были частью израильского археологического музея, однако его сотрудники сомневались в подлинности официальных записей о том, что в них хранились мумифицированные сердца. Предполагалось, что в саркофаге большего размера может находиться мумифицированный ребёнок.

Саркофаги были отправлены на экспертизу, где их изучили с помощью компьютерной томографии. Мумия большего размера оказалась подобием человека, сделанным из зерна и грязи. В саркофаге меньшего размера в виде бога неба и солнца Гора была обнаружена мумифицированная птица, по мнению ученых, это был сокол.

«В древнем Египте, когда создавалась гробница для человека, они ( египтяне — ред.) помещали туда определенные артефакты и даже некоторых животных вместе с мумифицированными останками. И птицы в древнем Египте играли очень важную роль.., потому что считалось, что они защитники, их часто помещали в гробницы с фараонами», — заявила одна из ученых, принимающих участие в исследовании, Марсия Хавитт.

Ученые отметили, что они очень взволнованы полученными результатами и намерены продолжить исследование.