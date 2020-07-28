Румынский специалист Мирча Луческу принял решение остаться на посту главного тренера киевского «Динамо», несмотря на то, что ранее собирался покинуть клуб через четыре дня после назначения, сообщает официальный сайт клуба.

«Динамо» 24 июля назначило на пост главного тренера 74-летнего Луческу, который ранее тренировал принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер».

Часть активных фанатов киевского клуба сразу выступила против назначения Луческу, они обвиняют тренера в неоднократных некорректных высказываниях в адрес «Динамо» и назвали его назначение «плевком в лицо».

В понедельник сообщалось, что Луческу подал в отставку, а во вторник пресс-служба «Динамо» опубликовала переписку между Луческу и президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

«Волна эмоций части болельщиков «Динамо» не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под вашим руководством, — отметил Суркис. — Мы оба приняли непростое решение, но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага. Мы не сомневаемся, что и вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба».

«Уважаемый господин президент, с глубоким почтением отношусь к вашей непреклонности в развитии футбольного клуба «Динамо», — ответил Луческу. — Я никогда не пасовал перед трудностями, и тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом».

Офіційно про Мірчу Луческу ⬇️⬇️⬇️https://t.co/jT63ztHG5e pic.twitter.com/d6IWFBFhyR — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 28, 2020

Под руководством Луческу «Шахтер» стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Суперкубка Украины и шесть раз выигрывал кубок страны. В 2009 году «Шахтер» завоевал последний в истории Кубок УЕФА, после чего турнир был переименован в Лигу Европы. Румынский специалист возглавлял российский «Зенит» в сезоне-2016/17, с ним петербуржцы завоевали Суперкубок России. Также Луческу работал в сборных Румынии и Турции, румынских «Динамо» и «Рапиде», итальянских «Пизе», «Брешии», «Реджане» и «Интере», турецких «Бешикташе» и «Галатасарае».