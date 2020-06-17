Артист подает достойный пример своим детям

48-летний Стас Костюшкин вот уже 16 лет счастлив со своей супругой Юлией. Пара воспитывает 13-летнего Богдана и четырехлетнего Мирона. Также у певца есть старший сын – 16-летний Мартин – от бывшей жены Ольги.

Костюшкин редко показывал старшего ребенка публике и не говорил о нем в интервью. Однако известно, что многодетный отец всегда заботился о Мартине, и сейчас все больше времени проводит с ним.

В Instagram Стас показал, как проводит утро вместе со всеми своими детьми. Мальчики составили папе компанию на турниках и сделали зарядку. Артист и его сыновья надели одинаковые серые шорты, продемонстрировав подтянутую фигуру.

«Все мужики в сборе! Начинаем день с утренней гимнастики. Так здорово, папа не хочет уступать сыновьям, а сыновья папе»

Поклонники певца пришли в восторг от того, как дружны и спортивны его дети. Даже самый маленький – Мирон – подпрыгнул и ухватился руками за перекладину. Он выполнил несколько подтягиваний, не уступая своим старшим братьям.

«Папа молодец! Отличный пример сыновьям! Желаю всем сынам таких отцов!», «Какая спортивная и дружная семья. Удачи вам и здоровья. А сыновья под стать папе», «Молодцы! Пример папы для мальчиков – это конкретный фундамент в жизни».

Фото: @stas_kostyushkin_official