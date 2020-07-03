Вот что вырастает из безобидного хобби жен.

Блогер и отец троих детей из Австралии Брэд Кирнс рассказал у себя в фейсбуке, что на самом деле он «женат на растениях», и опубликовал фотографии о совместной жизни с ними. Тем самым он вдохновил других мужчин рассказать свои истории, пишет Daily Mail.

Брэд ведет свой блог DadMum, где рассказывает об отцовстве и семейной жизни. В одном из последних постов он опубликовал фото с подписью: «Итак, ты женился на любительнице растений».

«Представь: у тебя есть друзья, вы прекрасно проводите вечер, а ты постоянно отвлекаешься на гребаный плющ, который закрывает твое лицо.

Бороться с растением бесполезно: если жена заметит, что срезан хоть один листок, то она меня «зарежет»», — шутит Брэд.

В профиле у Брэда есть еще много историй о том, как сильно его супруга любит растения. Этому чувству не мешает даже то, что их маленькие дети иногда берут землю из цветочных горшков и кидаются ей друг в друга, а также разбрасывают ее по полу. Иногда, по словам Брэда, зеленые обитатели их дома могут пугать супругу. Например, однажды она узнала, что в пальмах могут заводиться пауки. Тогда она попросила Брэда вынести несколько огромных пальм, стоящих у них в спальне, на балкон, а потом вернуть их обратно в дом. И снова вынести.

Истории Брэда вдохновили других мужчин, «женатых на растениях», рассказать о своей жизни. Один из них сказал, что, когда супруга очень любит цветы и вообще любые растения, трудно ошибиться с подарком: «Просто подари ей цветок». Другой поделился, что его друзья всегда просят показать фото домашнего сада его жены.











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Брэд и тот самый плющ

«Приятель, я понимаю тебя. Жизнь с Сарой Хьюз иногда сводит меня с ума»

«Муж медленно теряет свой гараж. Ты не хочешь видеть ванную»

«Не беспокойся, Брэд! Я тебя понимаю. Посмотри на этого монстра»

К обсуждению подключились и девушки. «Это было большой ошибкой — сказать мне, что я должна заняться каким-нибудь бесшумным хобби», — написано в одном из комментариев.