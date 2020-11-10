Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру». Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру». Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil. ru, результаты которого поступили в редакцию.

Так, в ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22 процента) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. При этом на втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78 процента), а на третьем — юго-восточный крымский город Судак (13,33 процента).

Кроме того, многие причислили к лучшим городам России для отдыха без женщин Осташков (8,89 процента), Псков (6,67 процента) и Краснодар (6,67 процента).

Также в рейтинг попали Самара (6,67 процента), Екатеринбург (6,67 процента), Уфа (6,67 процента) и Новосибирск (4,44 процента).

В октябре россияне рассказали об отечественных городах с самыми «ужасными» отелями, внешний вид которых их напугал. Так, по данным аналитиков, большинство туристов ужаснулись при виде внутреннего и внешнего убранства объектов размещения в Челябинске. На втором месте по уровню состояния отелей оказался Псков, а на третьем — Ялта.