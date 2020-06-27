Наталья Копылова. Мужчине, убившему троих человек в британском городе Рединг, предъявлены обвинения, 29 июня он предстанет перед судом, говорится в сообщении контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

Королевская прокурорская служба Великобритании в субботу выдала санкцию на предъявление обвинения 25-летнему Хаири Саадалла в тройном убийстве и в тройном покушении на убийство.

«Саадалла престанет перед Вестминстерским магистратским судом в понедельник, 29 июня», — говорится в заявлении.

Вечером 20 июня в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция заявила, что инцидент связан с терроризмом.