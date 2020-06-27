Мужчине, который напал с ножом на людей в парке британского города Рединг, в результате чего погибли три человека, предъявлены обвинения.

Как сообщили в контртеррористическом подразделении британской полиции, 25-летний обвиняемый предстанет перед судом 29 июня.

Королевская прокурорская служба Великобритании 27 июня выдала санкцию на предъявление обвинения Хаири Саадалла в тройном убийстве, а также тройном покушении на убийство.

Напомним, инцидент произошел вечером 20 июня в парке Рединга. Мужчина ливийского происхождения напал с ножом на несколько человек в парке, трое скончались, еще трое пострадали. Тем же вечером подозреваемый был задержан. Полиция считает, что нападение связано с терроризмом.