Пьяный мужчина ради селфи забрался на строительные леса, установленные вокруг Регенсбургского собора в Баварии, в результате его пришлось спасать экстренным службам, сообщило издание Merkur.

По его данным, 28-летний мужчина пытался забраться на строительные леса, установленные вокруг собора, в ночь на субботу. На высоте около 50 метров он не смог удержаться и пролетел пять метров вниз, получив травмы.

После этого он стал звать на помощь, его крики услышали прохожие, которые известили об инциденте полицию. Прибывшие на место спасатели пожарной службы, предприняв меры предосторожности, спустили мужчину вниз.

По сведениям издания, на место прибыли в общей сложности 20 сотрудников пожарной службы, несколько машин скорой помощи и четыре полицейских автомобиля.

Отмечается, что мужчина получил травмы средней тяжести.