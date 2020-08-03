Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Третьего августа в 12.00 (совпадает с мск) в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операцию «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом», — написал Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.