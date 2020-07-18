Cтарший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила, что в Москве расследуется дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть.

Как выяснило следствие, пьяный мужчина поругался со своей сожительницей в одном из домов на Кавказском бульваре. Когда они вышли на лестничную клетку, мужчина нанес любовнице ударом кулаком в лицо. Женщина, которая по данным СМИ работала уборщицей, упала, ударилась головой, получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа и скончалась на месте инцидента.

Мужчина вынес тело сожительницы на улицу, положил на лавочку и пошел спать. Вскоре он был задержан. Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого.