Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области

Российские пограничники с применением оружия задержали контрабандиста, который на границе с Украиной попытался протаранить их на автомобиле. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области.

Инцидент произошел 30 июля в районе села Григорьевка. По данным погрануправления, контрабандисты пытались перекинуть через границу товары в подошедший с российской стороны УАЗ-452 без номеров. Стоимость товаров оценивается в два с половиной миллиона рублей.

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", — говорится в сообщении.

При задержании злоумышленник получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь.

Пограничники изъяли автомобиль и контрабандный груз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.