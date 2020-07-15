Душевнобольной житель Алтайского края рвался во вторник в Кремль — мужчина, с его слов, приехал устраиваться на работу экстрасенсом. В результате его доставили в психиатрическую клинику Ганнушкина.

Как стало известно «», о планах 38-летний Сергей рассказал своей пожилой маме, с которой живет в одной квартире в Барнауле. Женщина словам не удивилась, так как сына поставили на учет 6 лет назад с диагнозом шизофрения. Психическая болезнь возникла не на ровном месте, а после расставания с женой, которую мужчина обожал и воспитывал с ней двоих детей (сыну сейчас 17 лет, а дочери 15). Дама после развода жила то с одним, то с другим кавалером. А бывший муж ушел к маме. Если до семейной драмы он ремонтировал машины, то после лечения в психбольнице стал жить на пенсию по инвалидности.

Несколько лет назад он начал заявлять маме, что обладает даром предвидения. Как-то сказал, что скоро очередной мужчина экс-супруги умрет — тот действительно скончался. Сергей, по его словам, общался с мертвыми членами царской семьи Романовых. Захотел поступить в академию ФСБ для обучения на экстрасенса, но туда не приняли. В июне Сергей приезжал в Москву, стучался в Кремль. Вернулся домой без результата. А в июле, после получения пенсии, начал строчить сообщения Президенту. На днях он заявил, что ему назначили встречу в 9.00 возле Спасских ворот. Обещал вернуться в Барнаул к вечеру. Когда сын не появился, дама забила тревогу и выяснила, что он на лечении в московской спецклинике. Терапия даст некоторый эффект, но на непродолжительное время.

Кроме того, во вторник другой психически нездоровый 24-летний мужчина стучался в Кремль и кричал, что его преследуют. На голове гражданина зияла гематома в области виска. С острым психическим расстройством он был госпитализирован.