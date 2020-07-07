Мужчину, которого в центре Москвы обстрелял неуловимый снайпер, прооперировали и отпустили домой. Опасности для здоровье нет. А полицейские тем временем пытают установить личность стрелка – зацепки уже появились.

Как уже сообщал «, инцидент произошел на Новокузнецкой улице утром 6 июля. Здесь на лавочке во дворе сидел 40-летний местный житель с женой – они вышли подышать свежим воздухом.

— Вдруг мы услышали, как просвистели четыре пули. Я почувствовал резкую боль в ноге и руке, — рассказал пострадавший. Его жена вызвала полицию, а вместе с правоохранительными органами приехала и «скорая». Раненого госпитализировали. Если первая пуля, попавшая в руку, прошла на вылет, то вторая застряла в его ноге – ее извлекли во время операции.

Полицейские тут же отправились обследовать подъезды, а участковый со списком жильцов начал обход по квартирам. Но пока выявить нарушителя общественного спокойствия не удалось.

— Мне кажется, что стреляли с третьего или четвертого этажа. Пневматическое ружье, конечно, не охотничье, но попади такая пуля в глаз, я бы остался инвалидом, — возмущается подстреленный мужчина.

Опрос соседей практически не пролил свет на обстоятельства дела, но показал, что стрелка здесь уже слышали. Оказывается, по ночам до слуха жильцов часто доносятся единичные выстрелы.