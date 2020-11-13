Американец чудом выжил после заражения и теперь считает себя очень везучим.

Житель Лос-Анджелеса Грегг Гарфилд заболел коронавирусом в Италии, где был с приятелями в феврале. Он почувствовал себя плохо еще в путешествии, а по возвращении домой, сразу пошел к своему врачу с жалобами на серьезное ухудшение состояния.

Тогда тесты на коронавирус были в дефиците, но врачу удалось убедить выделить пациенту один из них. У 53-летнего Грегга подтвердили коронавирус и госпитализировали. У него наблюдалась боль в груди и сильные сложности с дыханием, а также другие симптомы, характерные для коронавируса -слабость, кашель, жар.

Спустя двое суток после госпитализации мужчина уже не мог дышать самостоятельно. Его подключили к ИВЛ, но и это оказалось не самым страшным.

Очень быстро начали появляться осложнения одно хуже другого: стафилококковая инфекция, заражение крови, полиоргананная недостаточность. Врачи говорили, что у него один из ста шансов на выживание.

Из-за развившейся гангрены ему удалили верхние фаланги восьми пальцев на руках, а его пальцы на ногах еле удалось спасти. Они были уже черными, но кровообращение восстановилось.

Тем не менее, Грегг сумел воспользоваться своим мизерным шансом и выкарабкался. В апреле его перевели из реанимации в палату общей терапии, а еще спустя пару недель выписали. В больнице он провел больше двух месяцев. После выписки ему сделали еще несколько операций для восстановления пальцев.

Сейчас Грегг продолжает восстанавливать здоровье. Он каждый день тренирует легкие, работа которых пока оставляет желать лучшего, но прогресс все же уже есть. Постепенно возвращаются силы и аппетит.

Мужчина считает себя самым везучим человеком в мире, и говорит, что во всей этой истории есть даже один плюс — во время болезни он сбросил 22 килограмма. Грегг планирует продолжать лечение, чтобы в декабре суметь покататься на лыжах.

Он призывает всех соблюдать меры безопасности и обращать внимание на первые симптомы, поскольку едва не поплатился жизнью за беспечность. Когда Грегг заболел, врачи еще толком не понимали, с чем вообще имеют дело. Он был одним из первых тяжелых пациентов в Лос-Анджелесе, которого удалось спасти.

Ранее были названы группы риска, для которых коронавирус наиболее опасен.