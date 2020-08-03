Бывшая участница проекта «Дом-2» Кристина Дерябина скоро впервые станет мамой, однако пока прелестей своего положения она не ощущает. Девушку мучает сильный токсикоз, а также серьёзные переживания по поводу дальнейших отношений с отцом будущего ребёнка.



Кристина много раз жаловалась, что ей не хватает внимания, заботы и достойного отношения к себе со стороны молодого человека. Чаще всего бойфренд находит отговорки, лишь бы не видится со своей пассией, может долго ей не звонить, не отвечать на сообщения и всячески её игнорировать. Но несколько дней назад парень всё же извинился перед Кристиной и даже предложил ей жить вместе.



Будущая мама разместила эту новость в своих соцсетях, добавив, что её очень смущает предложение бойфренда оформить договор аренды жилья на Кристину. Молодой человек аргументирует это тем, что он всегда занят на работе, а если хозяйка квартиры захочет приехать к ним, то Кристина будет дома и сможет с ней пообщаться. Также Дерябина пожаловалась, что очень ждёт от своего мужчины предложения руки и сердца, но пока что он это делать не торопится.