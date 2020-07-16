Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда тот выходил из здания парламента, где выступал перед депутатами, передает агентство Рёнхап.

По данным агентства, инцидент произошел примерно в 16.30 (10.30 мск), когда Мун Чжэ Ин выходил из здания парламента. Мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в президента, но не попал, после чего был задержан полицией.

«Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор», — заявил мужчина.

О причинах его негативного отношения к президенту не сообщается.

Метание обувью в известных политиков давно уже перестало быть оригинальным способом самовыражения. Примером для желающих прославиться таким «подвигом» стал иракский журналист Мунтазер аз-Зейди, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша в Багдаде в декабре 2008 года и попавший после этого в тюрьму на три года.

После «мишенями» для обстрела обувью становились суданский президент Омар аль-Башир, китайский премьер Вэнь Цзябао, премьер-министр Турции Тайип Эрдоган и бывший глава МВФ Доминик Стросс-Канн. Несколько таких попыток совершалось в отношении Махмуда Ахмадинежада, когда он занимал пост президента Ирана.