Бывший муж умершей Ирины Печерниковой Борис Галкин попросил у нее прощения, пишет StarHit.

Борис Галкин был вторым мужем Печерниковой. Их брак просуществовал недолго, но после расставания бывшие возлюбленные сумели сохранить теплые и дружеские отношения.

Узнав о трагедии, Галкин выразил соболезнования родным актрисы и попросил у нее прощения.

«Я приношу свои соболезнования родным, близким, коллегам Ирины. Для тех, кто знал ее лично, это утрата невероятная. Таких самоотверженных людей очень мало. Я прошу прощения у многих людей, кто лично знал Ирину. Царство небесное ее родителям, это были святые люди. Простите меня, если я в чем-то был виноват. И прости меня, Ирина», — сказал артист.

Как сообщал «Рамблер», Печерникова, прославившаяся благодаря фильму «Доживем до понедельника», скончалась 1 сентября 2020 года в деревне в Ярославской области. Актриса не дожила один день до своего 75-летия. Причиной смерти Ирины Печерниковой стал инфаркт.