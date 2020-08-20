Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Минздрава России.

«Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: земельный участок», — говорится в декларации.

Всего указано 216 земельных участков, из них 38 в общей совместной или долевой собственности, остальные в индивидуальной, уточняется в документе. Самый большой участок имеет площадь более 16 миллионов квадратных метров, самый маленький — 38, отмечается в декларации.

У самой Чичановской, согласно документу, в собственности 21 земельный участок, но в индивидуальной только один. Помимо этого, она задекларировала четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. В пользовании у нее находится квартира площадью 141,7 квадратных метров.

В 2019 году она заработала 2,8 миллиона рублей, ее супруг — 31,8 миллиона рублей.