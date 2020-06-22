Дмитрий Исхаков однозначно ответил на слухи о разводе с артисткой

42-летний Дмитрий Исхаков только вчера, в День отца, показал в Instagram трогательный семейный снимок с женой, 33-летней Полиной Гагариной и детьми. Напомним, пара воспитывает 12-летнего Андрея – сына певицы от бывшего мужа Петра Кислова, а также общую дочь, трехлетнюю Мию.

Дмитрий опубликовал архивное фото, сделанное во время отдыха у океана. Фотограф призвал беречь отцов и поздравил всех мужчин, у которых есть дети. Фанаты тут же предположили, что разговорам о разводе звездной пары конец. Однако сейчас стало известно, что Полина все-таки рассталась с супругом, а все слухи о том, что они давно не живут вместе – правда.

Исхаков решил ответить на домыслы поклонников и закрыть резонансную тему раз и навсегда. Он заявил, что действительно расстался с Полиной и живет отдельно, но официального развода пока действительно не было. Дмитрий уточнил, что ради воспитания детей они с артисткой останутся в дружеских отношениях.

К слову, певица не комментирует эту ситуацию, продолжая публиковать фото с дочкой. Также она не отвечает на вопросы о семье от любопытных фолловеров.

Фото: @isxakov