Игорь Макаров порадовал фолловеров редкими семейными кадрами

49-летняя Лера Кудрявцева активно ведет Instagram, в котором часто делится с подписчиками подробностями личной жизни и публикует снимки мужа и дочери. Напомним, телеведущая вот уже восемь лет счастлива со своим третьим супругом, 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. Пара воспитывает дочь Марию, которой в августе исполнится два года.

В Intsagram Игоря чаще всего появляются снимки с тренировок или хоккейных матчей. В этот раз он порадовал подписчиков трогательным личным роликом. Муж Кудрявцевой опубликовал видео, на котором можно увидеть домашние кадры с Машей. Короткий клип стал настоящим сюрпризом для фолловеров.

В ролике девочка сосредоточенно катается на самокате, играет с мамой на кухне, интересуется косметикой, лепит поделки из пластилина и развлекается с котом возле его миски. Фанаты отметили, что звездные родители с трепетом и любовью относятся к маленькой Маше.

«Строгая серьезная девочка на радость маме и папе», «Ох, и красивая ж принцесса!», «Счастье», «Глазки умные», «Машуня – такой ребёнок, на которого можно смотреть бесконечно и умиляться», — отреагировали поклонники знаменитой пары.

Фото: @igor_makarov25