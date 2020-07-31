Муж единственной в истории трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене Владас Ласицкас, отреагировал на информацию о возможном переходе титулованной супруги в сборную Белоруссии.

Ранее сенсационную новость со ссылкой на свои источники распространило агентство «Весь спорт», основателем которого является журналист Андрей Митьков.

«Андрюша Митьков, перестань пить в рабочее время», — написал Ласицкас в Twitter.

Согласно инсайду Митькова, целью перехода в сборную Белоруссии является выступление чемпионки на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Предыдущие Игры Ласицкене уже пропустила из-за недопуска российских легкоатлетов.

Андрюша Митьков, перестань пить в рабочее время 😘 pic.twitter.com/ZeXFzyS8Q3 — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) July 31, 2020

Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский ранее уже заявлял, что Белоруссия готова предоставить гражданство российским легкоатлетам, чтобы те имели возможность выступать на международных соревнованиях, ибо их по-человечески жаль. При этом у соседей нет стремления «озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами».

Накануне совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава членов, если российская сторона до 15 августа не выплатит штраф за фальсификацию документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко. В таком случае российские спортсмены лишатся возможности выступать даже под нейтральным флагом, что они делают с 2015 года.

Напомним, что Мария Ласицкене (в девичестве — Кучина) побеждала на трех последних чемпионатах мира по легкой атлетике (2015, 2017, 2019), на двух из них она выступала в нейтральном статусе.