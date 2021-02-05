36-летняя жительница Венесуэлы по имени Вероника заразилась коронавирусной инфекцией, но решила скрыть это от семьи. Закончилось все трагически.

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Вероника заболела в конце прошлого года, ее тест на коронавирус дал положительный результат. Супругу и детям она сказала, что у нее ОРВИ. Детей было трое — 17-летний первенец и четырехлетние близнецы.

Однажды ее муж собрался в гости, и Веронике пришлось сказать ему правду, чтобы он не заразил пожилых родственников. Вскоре у женщины началось воспаление легких, ее состояние стремительно ухудшалось.

Через несколько дней стало плохо мужу, обоих супругов положили в больницу. Через семь дней мужчина скончался в результате сильного поражения легких, а буквально через пару дней умерла Вероника. К концу января не стало и их детей, сообщает La Nación. Что конкретно случилось с детьми — не уточняется, хотя известно, что они обычно легко переносят коронавирус.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число обнаруженных на территории страны мутаций коронавируса. По ее словам, российские ученые зарегистрировали почти полторы тысячи мутаций инфекции, однако большинство из них — нейтральные. Они не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм».