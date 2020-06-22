Жительница американского штата Флорида Терри Херрингтон пожертвовала почку мужчине, которому ранее достались органы ее покойного мужа, сообщает Fox News.

Брайан Херрингтон погиб в 2004 году, упав с крыши во время кровельных работ. Так как он одобрял посмертное донорство, его органы получили несколько пациентов.

Диабетику Джеффри Гренджеру достались почка и поджелудочная железа. В первый год ему не сообщали имени донора, однако когда анонимность сняли, он познакомился с вдовой своего спасителя и у них завязалась дружба.

В прошлом году у Джеффри стала отказывать пересаженная почка, и снова стал вопрос о трансплантации. Тогда Терри предложила в качестве донора себя, причем Джеффри вначале решил, что она шутит.

Операция прошла успешно. По словам хирурга Марка Джонсона, это первый случай в его практике, когда супруги пожертвовали органы одному человеку.