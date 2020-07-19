Новым государственным министром военной промышленности Египта назначен Мухаммад Ахмед Мурси, сообщила в воскресенье канцелярия президента страны.

Ранее Мурси занимал должность генерального секретаря Арабской организации по индустриализации, а также был помощником министра обороны Египта.

«Президент Египта сегодня утром принял присягу генерала Мухаммада Мурси в качестве государственного министра военной промышленности», — приводится в тексте заявления канцелярии главы АРЕ.

Ранее пост государственного министра военной промышленности страны занимал Мухаммад аль-Асар. Он скончался в начале июля после продолжительной болезни.