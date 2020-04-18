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Врач Александр Мясников предрёк будущее коронавирусу: он не уйдёт и кардинально изменит человечество, вплоть до введения иммунных паспортов и деления на касты.

По словам медика, чтобы новый короновирус стал обычным явлением, человечество должно приобрести коллективный «стадный» иммунитет. Если вакцина не появится, 60% людей должно переболеть коронавирусом. В этом нет ничего страшного, поскольку болезнь в основном протекает малосимптомно и незаметно.

Но именно в этом коварство COVID-19 в плане распространения — вирус будет тлеть, как торфяник, периодически выплескиваясь.

«Теперь определённый период времени нам придётся жить в условиях небывалого ранее эксперимента тщательного наблюдения за распространением этого коллективного иммунитета (займёт годы). Коллектив, как известно, состоит из индивидуумов и теперь каждого индивидуума вероятно ждёт иммунный паспорт… Есть антитела — ты «чист», нет — «не чист» (при условии, что эти антитела обеспечивают иммунитет — и это пока не очень ясно!)» — отметил Мясников.

Он иронично заметил, что можно перенять опыт индийцев и обозначать антитела как кастовую принадлежность — на лбу.

«С антителами можно летать на самолетах, ходить в рестораны и театры. В них будут пилоты с антителами, официанты с антителами, актеры с антителами… А люди без антител будут жить в резервациях куда те, кто с антителами, будут доставлять продукты и лекарства…», — написал Мясников.

Эксперт отметил, что «это гротеск», хотя будущее на самом деле тревожно и вселяет «холодок».

Ранее «Рамблер» сообщал, что коронавирус подорвал веру жителей США в светлое будущее.

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